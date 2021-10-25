На теннисном турнире в Италии состоится украинское дерби

Интересный расклад подготовила сетка турнира в итальянском городе Курмайер.
Во втором круге соревнования друг на друга вышли украинки Катерина Козлова (№132 в рейтинге WTA) и Даяна Ястремская (№79 в рейтинге WTA). Это будет их первая личная встреча в профессиональной карьере.
Напомним, что в первом круге Ястремская уверенно переиграла представительницу России Виталию Дьяченко, отдав сопернице только четыре гейма.
Также Катерине Козловой потребовалось два сета, чтобы победить итальянку Лучию Бронцетти.
Напомним, что турнир в итальянском Курмайере проходит на хардовом покрытии в закрытых помещениях. Призовой фонд соревнования составляет чуть больше 235 тысяч долларов. Финал турнира запланирован на 31 октября.
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