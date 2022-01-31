На сборе в Турции «Львов» оказался без нападающих

В пяти спаррингах на зарубежном этапе подготовки львовяне смогли забить лишь один гол.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, такой низкой результативности есть объяснение. Лидер нападения Назарий Ныч уже продолжительное время восстанавливается после операции на плече, он сейчас находится с командой и динамика выздоровления позволяет надеяться, что он вернется в строй до поединка 19 тура чемпионата УПЛ с «Александрией», который состоится 26 февраля.

По имеющейся информации, пока что не могут помочь «Львову» еще два форварда: зимний новичок Владислав Бугай - из-за повреждения, а легионер Эрнест перешел в аравийский «Наджран» на правах аренды.

Напомним, что «Львов» занимает в чемпионате УПЛ 12 место, набрав 17 очков.

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