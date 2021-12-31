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На сборе в Турции «Кривбасс» сыграет с командой УПЛ

Артем Омельяненко
Артем Омельяненко
31.12.2021
21:34
Новость
Футбол

С 20 января по 4 февраля криворожские футболисты проведут первый этап подготовки к весенней части сезона.

Затем, как стало известно Meta-ratings.com.ua запланированы два сбора в Турции: с 8 по 22 февраля и с 26 февраля по 11 марта. На первом зарубежном этапе подготовки есть договоренность о проведении контрольных матчей с «Валмиерой» (Латвия), представителем УПЛ – «Ингульцом» (16 февраля) и «Акжайыком» из Казахстана, который тренирует украинский специалист Владимир Мазяр. Еще один спарринг-партнер уточняется.

Mежду сборами в Турции футболистам «Кривбасса» будет предоставлен трехдневный отдых, который они смогут провести со своими семьями.

После возвращения из Турции подопечные Александра Бабича сразу начнут подготовку к поединку 21 тура в Первой лиге – с «Подольем», который состоится 19 марта в Хмельницком.

Напомним, что «Кривбасс» занимает второе место в Первой лиге, набрав 42 очка.

Также пражская «Славия» купила игрока сборной Украины.

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