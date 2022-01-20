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На сборе с «Металлистом» работает украинский вратарь, игравший в Испании

Павел Соловей
Павел Соловей
20.01.2022
16:30
Новость
Эксклюзивы

Воспитанник днепровского футбола в последнее время выступал за границей.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, на первом тренировочном сборе «Металлиста» в Турции с командой работает 21-летний голкипер Никита Федотов.

Воспитанник днепровского футбола и выпускник академии «Шахтера» с ростом 196 см на родине был резервным вратарем в ФК «Полтава» и «Полесье». С сентября 2020 года Федотов играл в клубе четвертого испанского дивизиона «Монтихо». В нынешнем сезоне провел 14 официальных матчей (5 — «на ноль») и пропустил 14 мячей.

1 января 2022 года Федотов стал свободным агентом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает голкипера в € 50 тысяч.

«Металлист» — лидер Первой лиги. На сборе в Турции команда Александра Кучера с 22 по 27 января проведет четыре контрольных матча с клубами элитных дивизионов Болгарии, Чехии и Польши.

Ранее наш сайт сообщал, что «Металлист» подпишет вратаря «Олимпика».

Также стало известно, что еще два игрока «Металлиста» могут отправиться в аренду.

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