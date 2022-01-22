На сбор «Вереса» в Турции приехали игроки «Шахтера» и «Шальке»

Ровенская команда проводит в Турции второй этап подготовки к весенней части сезона.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в расположении «Вереса» находятся на просмотре два молодых игрока: полузащитник Эдвард Кобак, принадлежащий донецкому «Шахтеру» и нападающий Игаль Брук из молодежного состава немецкого «Шальке-04». Оба — украинцы.
По имеющейся информации, ожидался приезд на просмотр и легионера из Англии, однако по состоянию здоровья он не появится в тренировочном лагере ровенчан.
Напомним, что в Турции подопечные Юрия Вирта сыграют семь спаррингов и примут участие в турнире, где их соперниками будут «Черноморец», «Металлист» и «Полесье».
Ранее главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о предсезонной подготовке и новичках.
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