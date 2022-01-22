На сбор «Вереса» в Турции приехали игроки «Шахтера» и «Шальке»

Ровенская команда проводит в Турции второй этап подготовки к весенней части сезона.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в расположении «Вереса» находятся на просмотре два молодых игрока: полузащитник Эдвард Кобак, принадлежащий донецкому «Шахтеру» и нападающий Игаль Брук из молодежного состава немецкого «Шальке-04». Оба — украинцы.

По имеющейся информации, ожидался приезд на просмотр и легионера из Англии, однако по состоянию здоровья он не появится в тренировочном лагере ровенчан.

Напомним, что в Турции подопечные Юрия Вирта сыграют семь спаррингов и примут участие в турнире, где их соперниками будут «Черноморец», «Металлист» и «Полесье».

Ранее главный тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о предсезонной подготовке и новичках.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Верес» оформил отношения с полузащитником сборной Эстонии

«Верес» подтвердил трансфер защитника сборной Армении

Вирт рассказал, почему пригласил в «Верес» армянина и эстонца

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.