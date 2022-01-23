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На просмотр в «Ужгород» приехали три нигерийца

Игорь Яслик
Игорь Яслик
23.01.2022
13:22
Новость
Футбол

28 января «Ужгород» проведет первый в новом году спарринг — с «Mинаем».

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, готовясь к этому поединку, сегодня подопечные Богдана Блавацкого приняли участие в двухсторонке.

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По имеющейся информации, на просмотре в «Ужгороде» находятся сразу три нигерийца, а также нападающий «Прикарпатья» Андрей Хома.

Сегодня в тренировочном лагере закарпатцев появился и легионер из Бразилии Жонатан Лима, минувшей осенью выступавший за «Кремень».

В «Ужгороде» надеются арендовать несколько игроков с опытом выступлений в УПЛ. Напомним, что «Ужгород» занимает 15 место в Первой лиге, набрав 16 очков.

Ранее соседи «Ужгорода» из «Миная» решили расстаться с несколькими новичками, которые находились на просмотре.

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