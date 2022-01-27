На просмотр в «Ужгород» приехал нигериец, похожий на Яя Туре

28 января «горожане» проведут первый в новом году спарринг - с «Mинаем».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сегодня в расположении «Ужгорода» появился вратарь Ростислав Дегтярь, минувшей осенью выступавший за «Mункач». Он может заменить Mихаила Готру, подписавшего контракт с венгерской «Кишвардой».

Продолжает находиться на просмотре нигерийский легионер, внешне похожий на знаменитого ивуарийца Яя Туре. Он также играет на позиции опорного полузащитника.

По имеющейся информации третьим зимним новичком «Ужгорода» стал бразильский полузащитник Жонатан Лима, ранее защищавший цвета «Кремня». Два первых новобранца - Александр Глагола из «Полесья» и Иван Станкович («Mинай»).

Напомним, что 30 января подопечные Богдана Блавацкого проведут еще один спарринг - с «Мункачем», а в начале февраля отправятся на сбор в соседнюю Венгрию.

Ранее мы сообщали о том, что «Ужгород» покинули три игрока.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



На просмотр в «Ужгород» приехали три нигерийца

Голкипер «Ужгорода» продолжит карьеру в венгерской «Кишварде»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.