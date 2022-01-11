На просмотр в «Рух» приехали два легионера

Подопечные Леонида Кучука возобновили подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

Больше не будут выступать за «Рух» полузащитники Павел Ориховский и Орест Кузык, с которыми расторгнуты контракты по обоюдному согласию сторон.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, сейчас на просмотре в «Рухе» находятся два легионера. Останутся ли они в львовской команде, станет известно после спаррингов, которые запланированы на 22 и 29 января. Во втором из них соперником «Руха», скорее всего, будет ЛНЗ. На 31 января запланирован вылет подопечных Леонида Кучука на зарубежный этап подготовки — в Турцию.

В «Рухе» может появиться пополнение из-за зарубежа

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Рух» 27 февраля будет принимать «Колос».

Ранее мы сообщали о том, что бывший тренер «Руха» и «ВПК-Агро» может возглавить винницкую «Ниву».

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