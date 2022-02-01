На просмотр в «Черноморец» приехал голкипер из клуба УПЛ

Вместо не подошедших после первого турецкого сбора вратарей Владислава Кучерука, Владимира Крынского и Филипа Василя одесский «Черноморец» пригласил нового кандидата.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, им стал 21-летний страж ворот Артем Малыш, который в конце ноября расторг контракт с «Ингульцом».
Перспективный голкипер, игравший за резервистов команды из Петрово в осенней части нынешнего чемпионата, находится в расположении «моряков» в Белеке. Тренерский штаб «Черноморца» намерен проверить его в деле в играх стартующего через два дня турнира Winter Cup 2022.
Ранее мы сообщали о том, что «Черноморец» отказался от нескольких арендованных футболистов.
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