На просмотре в «Черноморце» находится брат экс-вратаря луганской «Зари»

На турецком сборе «Черноморца» — пять вратарей.

На тренировочном сборе в Турции в расположении одесского «Черноморца» в общей сложности находится 16 приглашенных футболистов.



Подавляющее большинство уже подписало контракты с клубом, а меньшая часть из них по-прежнему пребывает в роли потенциальных новичков.



Интересно, что на данный момент в команде Романа Григорчука находится сразу пятеро вратарей.



По информации Meta-ratings.com.ua, один из них — легионер, 22-летний босниец Филип Василь. Предыдущим клубом в его карьере был выступающий в элите чемпионата Боснии и Герцеговины «Травник».

Роман Григорчук не считает, что пять вратарей — это много

Филип Василь является младшим братом игравшего в минувшем сезоне за луганскую «Зарю» Николы Василя. По информации Transfermarkt, стоимость кандидата на переход в «Черноморец» оценивается в 125 тысяч евро.



Напомним, что помимо Василя-младшего в списке одесской команды на сборе в Белеке значатся Евгений Паст, Даниил Варакута, Владислав Кучерук и Владимир Крынский.



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