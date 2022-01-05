На позицию правого защитника «Черноморец» рассматривает экс-игрока «Шахтера»

«Черноморец» и новый главный тренер «моряков» Роман Григорчук формируют список футболистов, которых «моряки» хотели бы видеть в своем составе во второй части чемпионата Украины.

Поскольку осенью «Черноморец» арендовал у «Динамо» группу футболистов, сейчас у Романа Григорчука большой список кандидатов на переезд в Южную Пальмиру из других команд.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, в лонг-лист возможных новичков «Черноморца» также входит экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко, который в последнее время пребывает в статусе свободного агента. Стороны контактировали о возможном приглашении Бутко в Одессу, однако окончательного решения, станет ли экс-горняк игроком «Черноморца», пока ещё не принято.

Богдан Бутко

Добавим, что последними клубами Бутко после ухода из «Шахтера» были польский «Лех» и турецкий «Эрзурумспор».

Ранее мы сообщали о том, что одесский «Черноморец» на позицию голкипера рассматривает кандидатуру вратаря днепровского «Днепра-1».

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