На пост главного тренера «Ференцвароша» претендуют два украинца

Венгерский «Ференцварош» уволил главного тренера команды Петера Штегера. Ранее была информация, что «Ференцварош» рассматривает на вакантную должность главного тренера «Зари» Виктора Скрипника.

Как сообщает Ulloi129, руководство венгерского клуба также рассматривает возможность пригласить главного тренера «Шерифа» Юрия Вернидуба, итальянца Эусебио Ди Франческо, норвежца Эрлинга Мо (наставник Мольде), нидерландца Альфреда Шройдера и бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Ференцварош» занимает второе месте в чемпионате Венгрии с 32 очками в 15 матчах.

Напомним, что за будапештскую команду выступает вингер сборной Украины Александр Зубков.

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