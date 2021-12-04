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На «Олимпию» наложили трансферный бан из-за невыплаты долга «Динамо»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
04.12.2021
11:23
Новость
Футбол

Международная федерация футбола (FIFA) наложила санкции на парагвайскую «Олимпию», которая до сих пор не рассчиталась с киевским «Динамо» за Дерлиса Гонсалеса. Сумма долга составляет 5,5 миллионов долларов.

Клуб из Асунсьона не сможет осуществлять новые трансферы, пока полностью не погасит долг перед украинским клубом.

Ранее один из членов совета директоров «Олимпии» Педро Балотта сообщил, что в клубе нет денег, поэтому у парагвайцев нет возможности рассчитаться с «Динамо».

Гонсалес перешел в «Олимпию» в начале 2020 года. За «Динамо» парагваец выступал в 2015-18 годах, после чего играл на правах аренды в «Сантосе».

В составе «Динамо» Дерлис сыграл 85 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 15 результативных передач. В нынешнем сезоне Гонсалес забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 26 матчах Олимпии.

Также «Спортинг» победил «Бенфику» с Яремчуком.

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