На матч Украина — Россия УЕФА организовал дополнительные меры безопасности

Четвертого февраля в полуфинале чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Нидерландах, встретятся сборные Украины и России.

Президент федерации футзала Украины Сергей Владыко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о подготовке к матчу с россиянами.

«Утром было совещание с представителями УЕФА. Были предприняты некоторые шаги в этом направлении. Правда, говорить о них публично мы не можем, потому что это является внутренней информацией.

Есть моменты, которые болельщики не будут видеть и им не стоит об этом знать. Не хочется, чтобы эта информация попала в руки российских болельщиков, если они приедут в Амстердам».

Полностью интервью с Сергеем Владыко читайте здесь.

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