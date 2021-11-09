На матч между Украиной и Болгарией пригласили турецкую бригаду арбитров

11 ноября состоится контрольный поединок между национальными сборными Украины и Болгарии. Игра состоится в Одессе на стадионе «Черноморец».
Обслуживать матч в качестве главного арбитра назначили представителя Турции Арду Кардезлера, сообщает официальный сайт УАФ. Его помощниками станут соотечественники Керем Эрзой и Чевдед Камуркоглу. Обязанности четвертого арбитра доверили украинцу Виталию Романову.
Напомним, что официальный транслятор матчей сборной Украины телеканал «Украина» отказался показывать спарринг с Болгарией в прямом эфире, поставив на его место в сетке вещания выпуск новостей и ток-шоу.
Также стало известно, что бывший итальянский арбитр Никола Риццоли получил должность в судейском корпусе Украины.
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