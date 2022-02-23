На матч «Динамо» - «Ингулец» дети будут допущены бесплатно

В субботу, 26 февраля, киевское «Динамо» проведет матч 19-го тура УПЛ, в котором примет «Ингулец». Поединок пройдет на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского и начнется в 14.00.



Билеты доступны по ссылке.

Для удобства своих молодых фанатов «Динамо» делает свободный вход на стадион для детей до 14 лет.

Родители или сопровождающие лица смогут войти вместе с детьми, воспользовавшись своими приобретенными билетами.

Ранее стало известно, что вторая часть сезона УПЛ может стартовать по плану.



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