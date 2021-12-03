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На Кубке IBU по биатлону ни одна украинка не попала в топ-30

Игорь Яслик
Игорь Яслик
03.12.2021
16:27
Новость
Другие
Биатлон

Состоялась гонка в категории спринт на втором этапе Кубка IBU в норвежском Шушене среди женщин.

Лучший результат среди украинских биатлонисток показала Анна Кривонос, которая заняла 31-е место. Ее отставание от победительницы россиянки Анастасии Шевченко составило более двух минут.

Также в тройку лучших вошли норвежка Каролина Эрдаль и француженка Паула Боте.

В этой гонке поучаствовали еще четыре украинки помимо Анны Кривонос. Это Ольга Абрамова (32-е место), Ирина Петренко (33-е место), Екатерина Бех (49-е место) и Анастасия Рассказова (57-е место).

Ранее украинец Андрей Доценко занял 11-е место в спринте на Кубке Мира IBU в Шушене.

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