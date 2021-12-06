На контракте в черкасском «Днепре» осталось два футболиста

Серьезная чистка в Черкассах.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, черкасский «Днепр» разорвал контракты практически со всеми игроками, которые защищали цвета команды в осенней части сезона. Исключение составили только два футболиста 2004 года рождения — защитник Богдан Михальченко и полузащитник Олег Ратушный.

Покинули клуб вратари Кирилл Самойленко, Артем Денега и Андрей Ленчинков, полевые игроки Владислав Барский, Кирилл Быстрицкий, Сергей Бида, Богдан Виниченко, Игорь Дувняк, Анатолий Клюс, Сергей Копыл, Евгений Кузнецов, Виктор Мартян (капитан и лучший бомбардир команды, 5 голов, на фото), Евгений Онищенко, Маркиян Пирог, Егор Пинчук, Ярослав Сависько, Даниил Чижик, Владислав Шаповал и Павел Шостка.

В этом месяце истекают арендные соглашения Олега Коса, Юрия Иваночко и Владислава Фанталина из «ЛНЗ», а также Максима Ивахно из «Александрии».

«Днепр» под руководством Тараса Ильницкого подошел к промежуточному финишу на 11-м месте в группе А Второй лиги. В первом официальном матче 2022 года черкасская команда должна принять «Карпаты» из Галича.

Ранее наш сайт сообщал, что «Карпаты» планируют усилиться четырьмя новичками и на месяц уехать на сборы в Турцию.

Также стало известно, что новичок Второй лиги поставил задачу весной пробиться в первый дивизион.



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