На должность главного тренера «Миная» рассматривается пять кандидатов

12 января футболисты «Миная» планируют возобновить подготовку к весенней части чемпионата УПЛ.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, после ухода в отставку главного тренера Игоря Леонова, на вакантную должность на данный момент рассматривается пять претендентов.

По имеющейся информации, выше оцениваются шансы Владимира Шарана - экс-главного тренера «Александрии». Ему предлагали возглавить «Минай» еще до назначения Игоря Леонова, но он отказался.

Напомним, что «Минай» занимает в чемпионате УПЛ 15 место, набрав десять очков.

Ранее экс-главный тренер закарпатцев Игорь Леонов рассказал о том, почему покинул «Минай».

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