МЮ в матче с шестью голами выиграл у «Лидса»

20 февраля в рамках 26 тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» выиграл на выезде у «Лидса».
Манкунианцы выиграли первую половину встречи со счетом 2:0 после голов Магуайра и Фернандеша, но «павлинам» удалось отыграть два мяча в дебюте второго тайма после точных ударов Морено и Рафиньи. И все же МЮ победил со счетом 4:2 после того как забили мячи Фред и Эланга.
АПЛ. 26 тур
«Лидс» - «Манчестер Юнайтед» - 2:4
Голы: Морено, 53, Рафинья, 54 – Магуайр, 34, Фернандеш, 45, Фред, 70, Эланга, 88.
Также «Барселона» с дебютным дублем Обамеянга обыграла на выезде «Валенсию».
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