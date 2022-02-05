Фрибет 3000 UAH
Олимпиада в Пекине 2022 Украина — Испания: ставки и коэффициенты Антверпен — Киев-Баскет Украина — Испания: где смотреть Winter Cup 2022: трансляции матчей
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

«МЮ» с нереализованным пенальти Роналду вылетел из Кубка Англии

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
05.02.2022
10:33
Новость
Футбол

В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле команде Чемпионшипа «Мидлсбро». Основное и дополнительное время поединка завершились со счетом 1:1. К слову, в первом тайме лидер манкунианцев Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

В серии пенальти удачливее были футболисты «Мидлсбро», выигравшие со счетом 8:7.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи