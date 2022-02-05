«МЮ» с нереализованным пенальти Роналду вылетел из Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле команде Чемпионшипа «Мидлсбро». Основное и дополнительное время поединка завершились со счетом 1:1. К слову, в первом тайме лидер манкунианцев Криштиану Роналду не реализовал пенальти.



В серии пенальти удачливее были футболисты «Мидлсбро», выигравшие со счетом 8:7.

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