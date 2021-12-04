Мужская сборная Украины стала пятой в эстафете на Кубке мира по биатлону

4 декабря в рамках Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде мужская сборная Украины заняла пятое место, отстав от четвертой Германии всего на 21 секунду.



Победу одержала сборная Норвегии, второй стала Франция, а третьей – Россия.

Кубок мира по биатлону. Мужская эстафета. Эстерсунд.

1. Норвегия (0+4) – 1.14.9,3

2. Франция (0+8) – 11.2

3. Россия (1+9) – 45.9

4. Германия (0+6) – 1.07,8

5. Украина (1+6) – 1.28,5

6. Беларусь (0+11) – 2.07,5

7. Швеция (1+15) – 2.30,8

8. Италия (2+13) – 2.31,0

9. Швейцария (0+9) – 3.01,6

10. Румыния (0+6) – 3.26,9

Также сборная Украины впервые завоевала медаль в командных соревнованиях по фристайлу.



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