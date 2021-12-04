Мужская сборная Украины стала пятой в эстафете на Кубке мира по биатлону

4 декабря в рамках Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде мужская сборная Украины заняла пятое место, отстав от четвертой Германии всего на 21 секунду.
Победу одержала сборная Норвегии, второй стала Франция, а третьей – Россия.
Кубок мира по биатлону. Мужская эстафета. Эстерсунд.
1. Норвегия (0+4) – 1.14.9,3
2. Франция (0+8) – 11.2
3. Россия (1+9) – 45.9
4. Германия (0+6) – 1.07,8
5. Украина (1+6) – 1.28,5
6. Беларусь (0+11) – 2.07,5
7. Швеция (1+15) – 2.30,8
8. Италия (2+13) – 2.31,0
9. Швейцария (0+9) – 3.01,6
10. Румыния (0+6) – 3.26,9
Также сборная Украины впервые завоевала медаль в командных соревнованиях по фристайлу.
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