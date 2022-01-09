Муж украинской теннисистки победил на турнире в Австралии

Французский теннисист Гаэль Монфис выиграл титул первого турнира ATP в Аделаиде.



35-летний француз, который является мужем украинки Элины Свитолиной, в финале обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:4, 6:4. Поединок длился час и 20 минут.

По ходу соревнования Монфис оставил за бортом турнира также Хуана Мануэля Черундоло из Аргентины (6:2, 6:1), Томми Пола из США (6:4, 6:1) и австралийца Танаси Коккинакиса (7:5, 6:0). Призовой фонд турнира в Аделаиде составляет 521 тысячу долларов.

ATP. Аделаида-1. Финал



Гаэль Монфис (Франция, 1) — Карен Хачанов (Россия, 2) — 2:0 (6:4, 6:4)

Ранее победительницей первого турнира в Аделаиде стала Эшли Барти из Австралии, которая в финале обыграла Елену Рыбакину из Казахстана (6:3, 6:2).

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