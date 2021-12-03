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Мудрика признали лучшим игроком «Шахтера» в ноябре

Игорь Яслик
Игорь Яслик
03.12.2021
09:21
Новость
Футбол

Подведены итоги голосования, целью которого было определить лучшего игрока «Шахтера» в ноябре.

Первое место в опросе занял Михаил Мудрик, сообщает официальный сайт донецкого клуба. 20-летний полузащитник набрал 59,9% голосов, заметно опередив вратаря Анатолия Трубина и защитника Николая Матвиенко.

В ноябре Мудрик провел пять матчей, два из которых — в Лиге чемпионов. Он забил один гол в ворота «Колоса» в поединке в УПЛ. Но больше всего Мудрик запомнился активной и эффектной игрой против «Реала» в Лиге чемпионов. Украинца после замены провожал аплодисментами знаменитый стадион «Сантьяго Бернабеу».

Также Мудрик сделал две результативные передачи в двух матчах за молодежную сборную Украины.

Ранее президент «Шахтера» Ринат Ахметов получил почетную награду от президента УЕФА Александра Чеферина.

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