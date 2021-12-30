Мудрик: я слушал слова Де Дзерби и вникал как никогда

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик поделился впечатлениями от 2021 года в составе донецкой команды.

«Год стал для меня прорывным, но он также был сложным и эмоциональным. Несмотря на то, что он прорывной, хотелось бы сделать следующий еще лучше.

Звонок Де Дзерби? Если честно, я чуть-чуть не поверил, когда он позвонил. Было волнительно и интересно, понимал, что это новый вызов. Очень приятно, что Мистер решил меня набрать в первый же день. Помню, я как никогда слушал его и вникал, да и сейчас продолжаю это делать. Рад, что мы общаемся и находим общий язык. Он сразу же мне сказал, что знает, как играю, и он здесь для того, чтобы полностью раскрыть мой потенциал. Также сказал, что полностью мне доверяет. Для меня многое значат такие слова Мистера – это чуть ли не главное, что я хотел услышать», — цитирует Мудрика официальный сайт «Шахтера».

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