Мудрик высказался об интересе к нему со стороны «Брентфорда»

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал предложение «Брентфорда».



«Я человек прямой и справедливый – меня так воспитали родители. Скажу честно, что если бы это предложение поступило год или полтора назад, когда в «Шахтере» работали португальские специалисты – я не задумался бы и секунды и попросил клуб отпустить меня. Попасть в 20 лет в АПЛ – это, конечно, очень круто.

Но с приходом в клуб Дарио Срны и Роберто Де Дзерби все кардинально изменилось. Я не говорю, что меня кто-то гладит по голове, но я чувствую поддержку, понимаю требования тренера и не прекращаю работать над собой, чтобы максимально усовершенствовать качество своей игры.

Хочу поблагодарить «Бренфорд» за такое предложение. Попасть в АПЛ в возрасте 20 лет – это просто фантастика, но решение о моем переходе принимает только один человек – президент клуба.

Сейчас же у меня долгосрочный контракт и все мои мысли связаны с «Шахтером», – сказал Мудрик.

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