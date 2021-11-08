Мудрик: «Шахтер» догнал «Динамо»? Мы же обогнали их

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик прокомментировал победу над «Колосом» и свой забитый мяч. Матч 14-го тура УПЛ прошел в Ковалевке и завершился со счетом 3:1 в пользу «горняков».

«Понравилась ли игра? Да, очень, в первую очередь это победа своей команды. «Колос» – молодцы, хороший клуб, они показали хорошую игру.

Эмоции Де Дзерби после моего гола? Наверное, он был рад, что мы забили. Он всегда меня просил бить по воротам, и вот я прислушался к его совету. Все отрабатывается на тренировках, и в игре получилось.

Какую установку давал тренер перед выходом на поле? Просил много открываться за спину, в глубину отыгрывать, брать инициативу на себя, обыгрывать один в один, обострять и изменить счет с 2:1.

«Шахтер» догнал «Динамо»? Мы же обогнали их! Это то, к чему мы шли. Ранее у нас была оплошность, а сейчас «Динамо» допустило ошибку, так что теперь все зависит только от нас. Надо удерживать первое место и увеличивать отрыв», — приводит слова Мудрика пресс-служба клуба.

В текущем сезоне УПЛ «Шахтер» занимает первое место в турнирной таблице набрав 35 очков.

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