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Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
07.12.2021
09:16
Новость
Футбол

Атакующий полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик высказался о дебютном вызове в сборную Украины.

«Нужно время. Чем больше ты тренируешься и играешь, тем больше привыкаешь к скоростям, к взрослому футболу. Думаю, что нужно время и терпение.

Готов ли я ментально к национальной сборной? Да.

Много ли думал об этом? Нет. Просто, если вызовут, то я буду готов.

Благодаря болельщикам, благодаря команде, благодаря Мистеру, у меня выходит так играть и получать удовольствие, – сказал Мудрик в интервью Бомбардиру.

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