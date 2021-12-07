Мудрик рассказал, готов ли он играть за сборную Украины

07.12.2021
09:16
Новость
Футбол
Атакующий полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик высказался о дебютном вызове в сборную Украины.
«Нужно время. Чем больше ты тренируешься и играешь, тем больше привыкаешь к скоростям, к взрослому футболу. Думаю, что нужно время и терпение.
Готов ли я ментально к национальной сборной? Да.
Много ли думал об этом? Нет. Просто, если вызовут, то я буду готов.
Благодаря болельщикам, благодаря команде, благодаря Мистеру, у меня выходит так играть и получать удовольствие, – сказал Мудрик в интервью Бомбардиру.
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