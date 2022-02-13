Мудрик после нового контракта с «Шахтером»: эмоции только положительные

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик поделился впечатлениями от заключения нового контракта с донецким клубом. Он пролонгировал договор с «горняками» до 31 декабря 2026 года.
«Я очень рад продолжать играть за такой великий клуб, как «Шахтер». Эмоции только положительные, очень рад, что клуб мне доверяет и рассчитывает на меня.
Как удалось стать игроком года в команде по версии болельщиков? В первую очередь, за счет работы тренерского штаба, команды, болельщиков, родных, которые меня поддерживали. Ну а от меня исходило трудолюбие и характер.
Я не люблю загадывать на будущее, но цели перед собой ставлю всегда максимальные и хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов как в Украине, так и за ее пределами», — цитирует Мудрика официальный сайт «Шахтера».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.