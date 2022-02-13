Мудрик после нового контракта с «Шахтером»: эмоции только положительные

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик поделился впечатлениями от заключения нового контракта с донецким клубом. Он пролонгировал договор с «горняками» до 31 декабря 2026 года.

«Я очень рад продолжать играть за такой великий клуб, как «Шахтер». Эмоции только положительные, очень рад, что клуб мне доверяет и рассчитывает на меня.

Как удалось стать игроком года в команде по версии болельщиков? В первую очередь, за счет работы тренерского штаба, команды, болельщиков, родных, которые меня поддерживали. Ну а от меня исходило трудолюбие и характер.

Я не люблю загадывать на будущее, но цели перед собой ставлю всегда максимальные и хочу добиваться с «Шахтером» максимальных результатов как в Украине, так и за ее пределами», — цитирует Мудрика официальный сайт «Шахтера».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Контрольные матчи: «Верес» и «Александрия» выдали результативные ничьи

Палкин высказался по поводу новых контрактов Мудрика и Судакова

Медальный зачет Олимпиады после 13 февраля: Норвегия захватила лидерство

Судаков: новый контракт не влияет на мою самоотдачу, я всегда мотивирован

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.