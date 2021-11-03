Мудрик попал в основу «Шахтера» на матч с мадридским «Реалом»

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и донецкого «Шахтера» на очный матч в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Игра начнется сегодня в 19:45 на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Алан Патрик, Мудрик, Фернандо.

Напомним, что «Реал» делит лидерство в группе с молдавским «Шерифом», набрав шесть очков. «Шахтер» замыкает таблицу с одним пунктом и без забитых мячей. В матче первого круга донецкая команда потерпела поражения со счетом 0:5 от королевского клуба из столицы Испании.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Чтобы побеждать в Лиге чемпионов, «Шахтеру» надо начать с малого — забить хотя бы гол

Юношеская Лига чемпионов: «Шахтер» проиграл мадридскому «Реалу»

Mатвеев: «Шахтер» докажет случайность разгрома от «Реала» в Киеве

Зинченко против Соболя, «Шериф» бьется за первое место в группе: за кем следить в Лиге чемпионов 3 ноября

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.