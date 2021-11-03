Мудрик попал в основу «Шахтера» на матч с мадридским «Реалом»

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и донецкого «Шахтера» на очный матч в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Игра начнется сегодня в 19:45 на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Лукас Васкес, Бензема, Винисиус.
«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Майкон, Степаненко, Тете, Алан Патрик, Мудрик, Фернандо.
Напомним, что «Реал» делит лидерство в группе с молдавским «Шерифом», набрав шесть очков. «Шахтер» замыкает таблицу с одним пунктом и без забитых мячей. В матче первого круга донецкая команда потерпела поражения со счетом 0:5 от королевского клуба из столицы Испании.
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