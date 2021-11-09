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Мудрик: пока есть шанс занять первое место, будем за него бороться

Игорь Яслик
Игорь Яслик
09.11.2021
14:49
Новость
Футбол

Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик дал комментарий накануне отборочных матчей Евро-2023 против Северной Македонии и Сербии.

«Боевой настрой, прежде всего, на матч против македонцев. А уже после этой игры будем думать про поединок с сербами. Мы хотим победить.

Пока есть шанс занять первое место, мы будем к этому стремиться. Как всё получится, узнаем уже на финише отбора.

От официальных лиц я не получал информацию о возможном вызове в национальную сборную Украины. Это, наверное, в каких-то комментариях прозвучало. Сейчас все мои мысли связаны с молодежной сборной и удачным выступлением в двух ответственных матчах.

Изучали ли Северную Македонию? Да, нам немного рассказали об их обороне, но впереди еще будут теоретические занятия по этой теме.

Ближайшие матчи очень важны. В случае удачных результатов мы сможем оторваться от конкурентов, что также повысит наши шансы на выход из группы», — цитирует Мудрика официальный сайт УАФ.

Ранее своими ожиданиями поделился главный тренер украинской молодежки Руслан Ротань.

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