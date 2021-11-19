Может быть антирекорд: стало известно, сколько болельщиков посетило матч «Черноморец» — «Динамо

Матч 15-го тура УПЛ между одесским «Черноморцем» и киевским «Динамо» по инициативе столичного клуба был перенесен из Одессы в Киев и состоялся на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского. Хозяевами игры выступил «Черноморец».



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, эта игра может стать одной из самых антирекордных по посещаемости в нынешнем чемпионате УПЛ. По имеющейся информации, на матч между одесситами и киевлянами было продано всего 500 билетов.

Добавим, что в матче с «Черноморцем» Мирча Луческу не смог использовать дисквалифицированных Шапаренко, у которого семь предупреждений в чемпионате и одно в Суперкубке, Сидорчука (четыре желтые карточки) и Забарного, у которого также перебор желтых карточек.

Тренер одесситов Юрий Мороз из-за травм недосчитался Кучерука, Вантуха, Цитаишвили, Кадири, Смирного, Билошевского.

Ранее мы сообщали о том, что мюнхенская «Бавария» перед матчем с «Динамо» в Лиге чемпионов отказалась от предыгровой тренировки в Киеве.

Также Андрей Шевченко пообщался с опытными игроками «Дженоа» на тему кризиса команды.



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