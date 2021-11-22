Моуринью: Шевченко подарил мне бутылку красного вина

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко на посту наставника «Дженоа».



«Грифоны» в 14-м туре Серии А уступили на своём поле «джаллоросси» со счётом 0:2, пропустив два мяча ближе к финальному свистку.

«Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина. Это традиционный подарок в английском футболе, который обычно дарит тренер домашней команды. Я также пообщался с его помощником Мауро Тассотти.

Я рад за себя и победу, но разочарован из-за него. Но однажды ситуация изменится. Он будет радоваться победе и расстраиваться из-за моего поражения.

Самое замечательное, что Шевченко влюблён в футбол и в работу тренера. Нужно быть без ума от этой работы, чтобы её успешно выполнять», — приводит слова Моуринью Football Italia ссылаясь на DAZN.

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