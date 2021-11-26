Моуринью: «Рома» могла забить «Заре» 6 или 7 голов

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал разгром «Зари»(4:0) в Лиге конференций.



«Первый позитивный сигнал – на нас лежала ответственность выиграть эту игру и продолжить участие в соревновании.

Думаю, мы хорошо действовали с первой минуты и могли забить 6 или 7 голов. «Заря» не самого высокого уровня, но она агрессивная и обладает хорошими индивидуальными качествами.

Сегодня у нас было несколько блестящих индивидуальных выступлений, и мы счастливы нашему прогрессу. Не ожидал, что Дзаньоло будет делать что-то в одиночку, а предполагал, что он будет частью команды и доставлять мячи. Мне понравилось, как он играл и его отношение.

Абрахам? Моя команда сделана из хороших людей, а также из хороших футболистов. Я никогда не злюсь на них, потому что всегда присутствует чувство единства и принадлежности.

Абрахам пришел из другого футбола, он играл за команду, которая всегда доминировала, а нападающий нужен только для того, чтобы забивать голы. В Италии важно, чтобы нападающий работал и на команду, давил на центральных защитников соперника и одновременно начинал оттуда обороняться.

Мы могли бы быть в лучшем положении в Серии А, мы могли бы выиграть эту группу в Лиге конференций, но в целом я очень счастлив работать с этими ребятами», – сказал Моуринью Sky Sport Italia.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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