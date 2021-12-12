Моуринью поблагодарил «Зарю» за ничью с «Буде-Глимтом»

Главный тренер «Ромы Жозе Моуринью отреагировал на ничью, которую «Заря» смогла добыть в матче последнего тура Лиги конференций с «Буде-Глимтом» (1:1).

«Спасибо за вашу честность, за то, что попытались выиграть матч. Так же, как ЦСКА сделал это в матче с нами.

Это футбол, который мы все любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем, «Заря», — написал Моуринью в инстаграме луганского клуба.

«Рома» в последнем туре выиграла в гостях у софийского ЦСКА, обошла «Буде-Глимт» и с первого места квалифицировалась в 1/8 финала Лиги конференций.

«Заря» в этой группе заняла третью строчку, набрав семь очков и отстав на пять пунктов от норвежцев и на шесть — от команды из столицы Италии.

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