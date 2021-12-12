Фрибет 3000 UAH
Ломаченко — Комми
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Моуринью поблагодарил «Зарю» за ничью с «Буде-Глимтом»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
12.12.2021
00:11
Новость
Футбол

Главный тренер «Ромы Жозе Моуринью отреагировал на ничью, которую «Заря» смогла добыть в матче последнего тура Лиги конференций с «Буде-Глимтом» (1:1).

«Спасибо за вашу честность, за то, что попытались выиграть матч. Так же, как ЦСКА сделал это в матче с нами.
Это футбол, который мы все любим. Желаю вам всего наилучшего в будущем, «Заря», — написал Моуринью в инстаграме луганского клуба.

«Рома» в последнем туре выиграла в гостях у софийского ЦСКА, обошла «Буде-Глимт» и с первого места квалифицировалась в 1/8 финала Лиги конференций.

«Заря» в этой группе заняла третью строчку, набрав семь очков и отстав на пять пунктов от норвежцев и на шесть — от команды из столицы Италии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Шанс вернуться в титульную гонку. Ломаченко выйдет на ринг с опытным ганцем Комми
Шанс вернуться в титульную гонку. Ломаченко выйдет на ринг с опытным ганцем Комми
Познакомились в спортзале, растят двоих детей: что известно о красавице-жене Ломаченко
Познакомились в спортзале, растят двоих детей: что известно о красавице-жене Ломаченко
Хит-парад «Украинские клубы в еврокубках»: «Динамо» и Яремчук, разгромы от «Баварии» и «Реала», гол Назарины
Хит-парад «Украинские клубы в еврокубках»: «Динамо» и Яремчук, разгромы от «Баварии» и «Реала», гол Назарины

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи