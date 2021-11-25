«Мотор» проиграл «Веспрему» в Лиге чемпионов

25 ноября запорожский «Мотор» сыграл матч в 8-м туре гандбольной Лиги чемпионов.
«Мотор» в гостях проиграл «Веспрему» – 29:36.
В прошлом туре «Мотор» обыграл «Веспрем» – 29:27.
Лига чемпионов. Групповой этап. 8-й тур
«Веспрем» – «Мотор» – 36:29 (18:13, 18:16)
Турнирная таблица
1. «Виве Кельце» (Польша) – 14 очков (8 игр)
2. «Веспрем» (Венгрия) – 10 (8)
3. «Барселона» (Испания) – 9 (8)
4. «ПСЖ» (Франция) – 7 (7)
5. «Фленсбург» (Германия) – 7 (8)
6. «Мотор» (Украина) – 6 (8)
7. «Порту» (Португалия) – 5 (7)
8. «Динамо Бухарест» (Румыния) – 4 (7)
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