«Мотор» проиграл «Веспрему» в Лиге чемпионов

25 ноября запорожский «Мотор» сыграл матч в 8-м туре гандбольной Лиги чемпионов.



«Мотор» в гостях проиграл «Веспрему» – 29:36.

В прошлом туре «Мотор» обыграл «Веспрем» – 29:27.

Лига чемпионов. Групповой этап. 8-й тур

«Веспрем» – «Мотор» – 36:29 (18:13, 18:16)

Турнирная таблица

1. «Виве Кельце» (Польша) – 14 очков (8 игр)

2. «Веспрем» (Венгрия) – 10 (8)

3. «Барселона» (Испания) – 9 (8)

4. «ПСЖ» (Франция) – 7 (7)

5. «Фленсбург» (Германия) – 7 (8)

6. «Мотор» (Украина) – 6 (8)

7. «Порту» (Португалия) – 5 (7)

8. «Динамо Бухарест» (Румыния) – 4 (7)

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