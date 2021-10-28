«Мотор» проиграл в Лиге чемпионов аутсайдеру своей группы

Лучшая гандбольная команда Украины «Мотор» провела очередной матч в рамках Лиги чемпионов ЕГФ.

Запорожские спортсмены сыграли в гостях с немецким «Фленсбург-Хандевиттом». Увы, «Мотор» уступил с разницей в семь мячей. Причем у «Фленсбург-Хандевитта» до этой игры не было побед.

«Мотор» из-за этого поражения опустился на седьмое место в группе. В плей-офф попадают шесть лучших команд октета. «Мотор» одержал победы над «Порту» (30:27) и бухарестким «Динамо» (28:27). А вот все выездные матчи запорожцы проиграли: «Барселоне» (25:36), ПСЖ (32:40) и сейчас «Фленсбургу». Также «Мотор» проиграл дома польскому «Кельце» (25:26).

Гандбольная Лига чемпионов

«Фленсбург-Хандевитт» — «Мотор» — 34:27 (13:11, 21:16)

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