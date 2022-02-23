«Мотор» проиграл полякам в матче Лиги чемпионов

23 февраля «Мотор» сыграл матч гандбольной Лиги чемпионов. «Мотор» проиграл в матче против «Виве Кельце» – 27:33.



Матч прошел в Польше. Для украинского клуба это был первый матч после зимней паузы.

Лига чемпионов. Группа B

«Виве Кельце» – «Мотор» – 33:27

Турнирная таблица

1. «Виве Кельце» (Польша) – 18 очков (12 игр)

2. «Барселона» (Испания) – 14 (11)

3. «Веспрем» (Венгрия) – 13 (11)

4. «ПСЖ» (Франция) – 12 (10)

5. «Фленсбург» (Германия) – 9 (11)

6. «Мотор» (Украина) – 8 (11)

7. «Порту» (Португалия) – 8 (11)

8. «Динамо Бухарест» (Румыния) – 6 (11)

В раунд плей-офф выходят топ-6 команд группы.

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