«Мотор» проиграл полякам в матче Лиги чемпионов

23 февраля «Мотор» сыграл матч гандбольной Лиги чемпионов. «Мотор» проиграл в матче против «Виве Кельце» – 27:33.
Матч прошел в Польше. Для украинского клуба это был первый матч после зимней паузы.
Лига чемпионов. Группа B
«Виве Кельце» – «Мотор» – 33:27
Турнирная таблица
1. «Виве Кельце» (Польша) – 18 очков (12 игр)
2. «Барселона» (Испания) – 14 (11)
3. «Веспрем» (Венгрия) – 13 (11)
4. «ПСЖ» (Франция) – 12 (10)
5. «Фленсбург» (Германия) – 9 (11)
6. «Мотор» (Украина) – 8 (11)
7. «Порту» (Португалия) – 8 (11)
8. «Динамо Бухарест» (Румыния) – 6 (11)
В раунд плей-офф выходят топ-6 команд группы.
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