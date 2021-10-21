«Мотор» победил «Динамо» Бухарест в Лиге чемпионов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов по гандболу «Мотор» встречался с «Динамо» из Бухареста. Встреча прошла в Запорожье и завершилась тяжелой победой хозяев со счетом 28:27.

«Мотор» набрал 4 очка из 10 возможных и входит в топ-шестерку команд, которая продолжит борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов по гандболу

5 тур

«Мотор» – «Динамо» Бухарест – 28:27 (13:13)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Мотор» уступил во втором своем матче в Лиге чемпионов

«Мотор» проиграл ПСЖ в матче гандбольной Лиги чемпионов

Как Лига Европы: пять фактов, которые нужно знать о старте «Сокола» в Континентальном кубке

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.