«Мотор» победил «Динамо» Бухарест в Лиге чемпионов

21.10.2021
22:39
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В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов по гандболу «Мотор» встречался с «Динамо» из Бухареста. Встреча прошла в Запорожье и завершилась тяжелой победой хозяев со счетом 28:27.
«Мотор» набрал 4 очка из 10 возможных и входит в топ-шестерку команд, которая продолжит борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.
Лига чемпионов по гандболу
5 тур
«Мотор» – «Динамо» Бухарест – 28:27 (13:13)
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