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«Мотор» победил «Динамо» Бухарест в Лиге чемпионов

Павел Соловей
Павел Соловей
21.10.2021
22:39
Новость
Другие

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов по гандболу «Мотор» встречался с «Динамо» из Бухареста. Встреча прошла в Запорожье и завершилась тяжелой победой хозяев со счетом 28:27.

«Мотор» набрал 4 очка из 10 возможных и входит в топ-шестерку команд, которая продолжит борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов по гандболу

5 тур

«Мотор» – «Динамо» Бухарест – 28:27 (13:13)

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