«Мотор» обыграл немцев в матче гандбольной Лиги чемпионов

Запорожский «Мотор» дома победил немецкий «Фленсбург-Хандевитт» в девятом туре гандбольной Лиги чемпионов.



Первая половина встречи получилась напряженной, и запорожцы выиграли с перевесом всего в один мяч — 15:14. А вот после перерыва «Мотор» выглядел гораздо лучше немцев, забив в два раза больше голов — 16:8. В итоге украинцы праздновали победу со счетом 31:22.

В следующем матче запорожцы 9 декабря встретятся с бухарестским Динамо.

Гандбол. Лига чемпионов. Группа «B»

«Мотор» (Украина) — «Фленсбург-Хандевитт» (Германия) — 31:22 (15:14)

«Мотор» не только обыграл «Фленсбург-Хандевитт», но и обошел своего сегодняшнего соперника в турнирной таблице, поднявшись на пятую строчку группы «B».

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