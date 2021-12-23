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Морозюк: в Украину не планировал возвращаться, но готов обсуждать предложения

Павел Соловей
Павел Соловей
23.12.2021
18:57
Новость
Футбол

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк после ухода из турецкого «Ризеспора» минувшим летом не может найти себе новую команду.

«Сложный вопрос. У меня закончился контракт в Турции, я планировал отдохнуть немного и двигаться дальше. И как-то затянулось это все. И не было вариантов интересных. И уже полгода работаю один. В Украину не планировал возвращаться, но я не буду скрывать, что готов обсуждать, если будет что-то интересное.

Многие считают, что 33 года - это уже закат, пора списывать. Я далеко не готов завершать карьеру. Чувствую, что не готов, хочется еще играть. Но нужно что-то интересное, а не просто доигрывать», — сказал Морозюк в комментарии Sport.ua.

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