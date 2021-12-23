Морозюк: сборная Украины играет на багаже Шевченко

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк поделился мнением об игре национальной команды после ухода Андрея Шевченко с поста главного тренера сине-желтых.

«У меня такое впечатление, что сборная Украины играет на багаже, заложенном в течение последних 3-4 лет, когда команда начала показывать современный красивый футбол. Игра поставлена, солидная. Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – весь этот механизм работает, знают, что делать на поле. Сейчас они играют на этом багаже, как они знают. Мне кажется, что нет влияния главного тренера на конкретную игру, нет плана.

Есть тренеры, как Луческу и Шевченко, дали глоток украинскому футболу и молодым игрокам, который был так нужен. Сейчас футболисты играют на топовом уровне, виден европейский стиль. По моему мнению, европейский стиль очень отличается от нашего, украинского. У нас игроки зажаты, боятся. У нас футбол построен на контратаках и терпении. Сражаться, борьба, подборки, подкаты – все. Можно драться на определенном уровне, на топ-уровне, как Лига чемпионов, тебя раскатают. Все должно быть в балансе. И сейчас сборная потеряла ту изюминку и надеюсь, чтобы они не развалились», — сказал Морозюк в интервью на YouTube-канале «вДесятку».

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