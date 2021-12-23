Морозюк рассказал об отношениях со своей женой

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк рассказал об отношения со своей женой Ириной. Морозюк заявил, что они снова вместе.

«Ирина – не бывшая. У нас с ней все супер, все классно, мы вместе.

Кто популярней? Спорный вопрос. В том направлении, в котором она двигалась в инстаграме, тяжело быть непопулярной. У меня – футбол, а это совсем другое.

Но она тоже молодец. Определенную популярность заработала. Пускай много критики, не каждый оценит и не каждому понравится, но это ее выбор. Я спокойно к этому отношусь. Ей нравится, она успешна в этом. При этом должна быть грань, за которую переходить нельзя», — сказал Морозюк в интервью на YouTube-канале «вДесятку».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Морозюк: в Украину не планировал возвращаться, но готов обсуждать предложения

Морозюк: сборная Украины играет на багаже Шевченко

«Впечатление, что сборная играет на багаже». Морозюк о карьере, национальной команде и Милевском

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.