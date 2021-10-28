Мороз: в первом тайме держались, после перерыва у «Черноморца» иссякли силы

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз дал комментарий после кубкового домашнего матча с «Шахтером» (0:3).



«Не дотерпели. Если в первом тайме неплохо держались, неплохо играли, оборонялись, имели возможности для контратак, то во втором, особенно после первого гола, силы иссякли, и на футбольном поле было совсем сложно — «Шахтер» полностью владел мячом и реализовал свои возможности.

Вообще, не только сегодня, оцениваю то, как мы играем в обороне, отрицательно. Пропускаем постоянно, практически в каждом матче, и много. Сегодня действовали более-менее слаженно: старались, перестраивались, активно шли, контролировали ситуацию до первого мяча. По поводу пяти или четырех игроков в обороне… Сейчас я исхожу из четырех — пусть они учатся и быстрее растут. Таков мой выбор тактической схемы. Может быть, где-то в дальнейшем мы еще и перейдем на пятерку в обороне, но пока будет так.

Отсутствие Путри в составе? В связи с тем, что он по карточкам пропускает игру в Полтаве, мы решили пробовать Данила Скорко и Петю Долгова на этих позициях, дать им игровую практику», — приводит слова Мороза официальный сайт «Шахтера».

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