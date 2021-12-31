Мороз рассказал о звонке генерального директора «Черноморца»

Стоявший у руля одесского «Черноморца» в осенней части сезона-2021/22 Юрий Мороз подвел черту под своим пребыванием в этом клубе.



«Мне позвонил генеральный директор Черноморца Анатолий Мисюра и поставил в известность, что клуб решил прибегнуть к услугам другого тренерского штаба, - сказал Юрий Мороз в интервью Meta-ratings.com.ua. – Мы поговорили, пожелав друг другу успехов.

Хочется сказать спасибо за то, что как бы тяжело нам не было, а все же была определенная поддержка – и от руководства клуба, и от города. И болельщики нас старались поддерживать. Именно болельщики, а не фанаты. Единственное, чего не было – так это результата. Я рад, что был в «Черноморце», рад, что хоть какую-то маленькою лепту со своим тренерским штабом мы оставили. С такими футболистами я счастлив был работать. Огромное спасибо им и всем, кто был не безразличен к нашей работе. Желаю удачи и успехов в Новом году! Берегите здоровье».

По словам Юрия Мороза, ему ещё предстоит закрыть в «Черноморце» вопросы юридического характера.

«Нужно еще подписать некоторые бумаги. У меня и моих ассистентов с «Черноморцем» контракты, и все вопросы, связанные с этим, предстоит решать. Но я не думаю, что это будет проблемой. Это всего лишь официальные мелочи».

Ранее мы сообщали о том, что есть вариант, при котором Юрий Мороз при определенных условиях может продолжить работу в одесском клубе.

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