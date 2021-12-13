Мороз прокомментировал смену тренера в «Черноморце»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз предпочитает говорить больше о прогрессе одесской команды, чем о возможной отставке.



«Мы добавляли от игры к игре, команда сейчас конкурентоспособна, что меня радует. Могу ли я как-то прокомментировать новость о возможной смене тренера в «Черноморце»? У меня здесь нет комментариев», – сказал Мороз в эфире телеканала «Футбол».

Юрий Мороз летом перешел в «Черноморец» с должности наставника молодежки «Динамо», взяв на правах аренды 16 футболистов из киевского клуба.

После 18-ти туров УПЛ «Черноморец» расположился на 13-й строчке. По слухам, одесскую команду возглавит Роман Григорчук.

Также стало известно, когда киевское «Динамо» выйдет из отпуска.



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