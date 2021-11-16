Мороз: особо настраивать игроков «Черноморца» на матч с «Динамо» не придется

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua рассказал высказался о поединке с киевским «Динамо».



«Динамо» опасно всегда и везде. Сегодня раскрылся Шапаренко, показывая свои лучшие игровые кондиции, хорош и Буяльский. Кого ни назови – это угроза для соперника, квалифицированные сильные футболисты. Все они с опытом, пониманием и хорошей организацией игры. Добавить тут нечего.

В моих речах, в тренировочных установках и собеседованиях с футболистами даже не обсуждалось, что кто-то будет, а кто-то не будет играть с «Динамо». Мы готовились, как полагается, на хорошего соперника, в обычном ключе. И ждали решения, как все будет обстоять. Чемпионат-то продолжается: после встречи с динамовцами Киева у нас еще будет три игры. Все идет в штатном подготовительном режиме. Мне, как тренеру, не нужно даже кого-то настраивать, ведь ребята сами прекрасно понимают, что должны себя проявлять и быть конкурентоспособными на футбольном поле. Это главное для них».

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Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.



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