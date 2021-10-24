Мороз – о матче со «Львовом»: игроки тоже должны взять на себя груз ответственности

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз прокомментировал матч 12-го тура УПЛ со «Львовом». Поединок прошел в Одессе и завершился вничью со счетом 1:1.

«Любой тренер ставит задачи, хочет побеждать в каждой игре, но игроки тоже должны взять на себя груз ответственности.

Я ожидал сложный матч. Изучали соперника, команда обладает крепким подбором игроков. Хотели за счет скорости на флангах иметь преимущество, чаще меняли направление. Не могу сказать, что этого не было, но необходимо быстрее продвигать мяч», — сказал Мороз в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ «Черноморец» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.

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