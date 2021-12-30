Мороз может продолжить работу в «Черноморце» после назначения Григорчука

Сегодня, 30 декабря, одесский «Черноморец» объявил о назначении на пост главного тренера команды Романа Григорчука. Так же было объявлено, что, в свою очередь, покинет одесский клуб со своими помощниками уже бывший тренер одесситов Юрий Мороз, который руководил «моряками» в осенней части сезона.
Однако, как стало известно Meta-ratings.com.ua, учитывая, что у Мороза был контракт с одесситами до лета 2022 года, и тот факт, что пока ещё идёт процесс передачи документов новым владельцам клубов, возможен вариант, что Мороз войдёт в тренерский штаб Роман Григорчука.
Такой вариант более предметно может обсуждаться в том случае, если «Черноморец» оставит в своем составе нескольких арендованных игроков «Динамо», а сам Мороз не трудоустроится в другой клуб.
По имеющейся информации, Роману Григорчуку интересны некоторые игроки столичного клуба, однако продолжит ли кто-то из них свою карьеру в Одессе, решится в период с 10 по 13 января, когда после отпуска в Киев приедут президент «Динамо» Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.
Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.