Мороз: мой контракт с «Черноморцем» действует до лета 2022 года

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал о своем будущем в одесском клубе. Ранее была информация, что «моряков» возглавит Роман Григорчук.

«Какая дальнейшая судьба будет у меня – не могу сказать. Есть руководство клуба в лице его президента Леонида Климова и генерального директора Анатолия Мисюры.

В «Черноморце» решаются какие-то вопросы. Что ж, ждем. Во всяком случае, у меня, как и у всего тренерского штаба, есть еще действующие контракты с «Черноморцем». Лично мой истекает летом 2022 года».

На зимний перерыв «Черноморец» ушел на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ.

Полностью интервью с Юрием Морозом читайте здесь.

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